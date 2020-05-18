رسالة يسرا إلى عادل إمام: إنت زعيم حياتي ونجحت بسبب وجودك

2020/05/18 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارا لاحتفالات النجوم بعيد ميلاد الفنان عادل إمام ال 80 الذي يوافق اليوم 17 مايو، نشرت النجمة يسرا مقطع فيديو خاص من إعدادها يضم عددا من أبرز المشاهد التي جمعتهما في السينما المصرية عندما شكلا ثنائيا بارزا في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، وعلقت على الفيديو برسالة خاصة تبرز مكانة إمام في مسيرتها الفنية والإنسانية.يسرا التي تعاونت مع

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