أروى جوده تهدد رامز جلال بالقتل

2020/05/18 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت الفنانة أروى جودة، ضيفة على الحلقة الـ24، من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُذاع على قناة mbc مصر، ورغم مقالب رامز جلال القاسية لم تتخلى أروى عن موقفها الرافض لجلال ووصفته بالمجنون كما هددته بالقتل إن لم يتوقف عن استكمال المقلب.رامز قال في مقدمته الساخرة: بصو يا جماعة أنا عايز أقولكو على سر متعرفهوش عن

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