رعد الدهلكي : استمرار الاحتجاجات يعد اهم ركيزة لنجاح عمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/05/18 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، ان استمرار الاحتجاجات، يعد اهم ركيزة لنجاح عمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الدهلكي في تصريح إن الكاظمي ملزم بتحقيق كل الوعود التي قطعها للمتظاهرين، بما يضمن حمايتهم ومنع الجهات التي تريد النيل منهم وقتلهم، كما أنّ البرلمان والقوى السياسية سيراقبان تحقيق الملفات المرتبطة باغتيال وقتل المحتجين، ولن يكون الشارع العراقي هو المراقب فقط.

أضاف أنّ أهم ركيزة لنجاح عمل الكاظمي هي استمرار الاحتجاجات الرافضة للكيانات السياسية المتحكمة في العراق، والكاظمي لا يتبع أياً من هذه الكيانات، وبالتالي له الحرية في القرارات، ويمكنه اللجوء إلى الساحات والميادين المنتفضة في أي لحظة من أجل مصارحتها بأي خطأ أو ضغوط تمارسها الأحزاب عليه.

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