حماد : مصطفى الكاظمي جاد في حل مشكلة المختطفين والمغيبين من أبناء المدن المحررة

2020/05/18 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة نينوى، ميزر حماد، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جاد في حل مشكلة المختطفين والمغيبين من ابناء المدن المحررة.

وقال حماد ان الكاظمي جاد في حل هذا الموضوع لان المحافظات المحررة تطالب بأبنائها واولى مطالب نوابها هي حل هذه المشكلة وستسمر لحين الكشف عن مصيرهم، لافتا الى ان قضاء الحضر في محافظة نينوى فيه خمسة وثمانين شخص لا حد يعرف مصيرهم لكن الاتهامات تشير الى جهات مسلحة وراء تغيبهم.

وطالب حماد بتشكيل لجنة من القضاة على مستوى الاقضية والنواحي للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين، مشيرا الى ان اغلب ذوي المفقودين يجهلون القانون لذلك لم يقدموا على تقديم أي بلاغ وبعضهم تعرض للتهديد والاعتقال بتهمة الارهاب بمجرد مطالبته بالكشف عن مصير ابنائه وهذه مشكلة يجب حلها وطمأنتهم لضمان المطالبة بحقوقهم وتحقيق ما يطمحون اليه بمعرفة مصير ابنائهم.

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