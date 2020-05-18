الخارجية الايرانية: اجراء امريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى ردا حاسما

2020/05/18 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، تهديدات المسؤولين الامريكيين بالوقحة.وقال : أن أي اجراء امريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى ردا حاسما وبالتالي تتحمل امريكا تداعيات أي أجراء غير حكيم ضد السفن الإيرانية.واضاف موسوی فی مؤتمره الصحفی الاسبوعی : أن کراهية أمريكا لدولة معينة لاتبرر لها عرقلة التبادل القانوني مع هذه […]

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