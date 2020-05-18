الرافدين يصدر توضيحًا حول رواتب شهر أيار

2020/05/18 | 12:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيباشر بصرف الرواتب حال وصول التخصيص المالي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، أنه سيباشر صرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر أيار/مايو حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة.

قال المكتب الإعلامي للمصرف ببيان صدر في 18 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر أيار/مايو والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر التمويل المركزي".

أضاف أن "دوائر التمويل الذاتي فسيتم صرف الرواتب وفق التوجيهات التي سترده من الجهات المعنية" مشيرًا إلى أن "المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف".

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