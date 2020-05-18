المشتركة: لدينا مخطط لسحق الإرهاب وإنهاء تواجده خلال الأيام المقبلة

2020/05/18 | 12:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكدت العمليات المشتركة، الاثنين، أن القوات الأمنية ستستمر في سحق الإرهاب وإنهاء تواجده في العراق.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بحسب الإعلام الحكومي، إن "زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى هيئة الحشد الشعبي نوه فيها على عصابات داع...

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