أسعار النفط ترتفع أكثر من دولار قبل انتهاء عقد الخام الأمريكي

2020/05/18 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار للبرميل، الاثنين، مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.وارتفع خام برنت 1.33 دولار ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 33.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 نيسان.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط […]

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