حمدون : الحملة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لها أهداف سياسية

2020/05/18 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت عضو تحالف القوى العراقية محاسن حمدون، أن الحملة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لها أهداف سياسية من بينها البحث عن مزيد من المكاسب.

وقالت ان تحالف القوى لن يسمح بتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فهو أدار عمل البرلمان بشكل جيد، كما أن هذا المنصب من حصة المكون السني، والمكون السني هو صاحب القرار وهو متمسك بالحلبوسي وداعم له.

وبينت حمدون، أن الحملة ضد الحلبوسي تقف خلفها كتلة سياسية واحدة، والهدف من الحملة هو البحث عن المصالح السياسية، ومحاولة الحصول على مكاسب بشكل أكبر، مؤكدة أن كل القوى السياسية الكردية والشيعية، متمسكة بالحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي، ولهذا فالاغلبية داعمة للحلبوسي، والمعارض له كتلة واحدة وعبر الاعلام فقط.

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