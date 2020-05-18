السكيني : نواب البصرة سيلتقون بالكاظمي لعرض مرشحيهم لوزارة النفط

2020/05/18 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، ان نواب المحافظة سيلتقون برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعرض مرشحيهم لمنصب وزارة النفط.

وقال السكيني في تصريح إن نواب البصرة وعلى مدى الأيام الماضية ناقشوا نحو تسعة وخمسين اسما من المرشحين لشغل حقيبة النفط من الشخصيات المهنية والمستقلة النزيهة، مشيرا الى أن رئيس الوزراء له حرية الاختيار من بين الأسماء التي وقع الاختيار عليها.

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