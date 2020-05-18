2020/05/18 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حزب ثأر الله، أنصاره إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان محافظة البصرة، للضغط من أجل إعادة مقر الحزب إلى الأمانة العامة.

وقالت الأمانة العامة لحزب ثأر الله في بيان إنها تدعو جميع ملاكات وأعضاء الحزب إلى تنظيم اعتصام مفتوح بسرادق أمام مبنى ديوان محافظة البصرة وقيادة الشرطة.

وأشارت إلى أن الاعتصام يأتي استنكاراً لتباطئ الجهات الرسمية ذات العلاقة بإعادة مقر الحزب إلى الأمانة العامة، وعدم وجود ضرورات أو مسوغات قانونية لبقائه تحت تصرف القوات الأمنية.

هذا، ويشار إلى أن القوات الأمنية، أغلقت فجر الإثنين الماضي، مقر حركة ثأر الله الإسلامي في البصرة بعد القاء القبض على الأشخاص المتواجدين في المقر بتهمة قمع المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثأر الله يدعو أنصاره إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثأر الله يدعو أنصاره إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).