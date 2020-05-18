برشلونة يبدأ المرحلة الثانية من التدريبات ويسمح بالتقارب الجسدي

2020/05/18 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

بدأ نادي برشلونة الإسباني المرحلة الثانية من الخطة المعدة للتدريبات، اليوم الاثنين، على أمل استئناف الموسم في الدوري الإسباني خلال منتصف شهر حزيران القادم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وعاد برشلونة إلى التدريبات قبل 10 أيام بعد انقطاع طويل عن العمل، وأجريت فحوصات فيروس كورونا المستجد للاعبين والموظفين والكادر التدريبي، وجاءت جميع النتائج سلبية، حيث لم يسجل الفريق أي إصابة بالمرض، الأمر الذي سمح بمواصلة التدريب بشكل طبيعي.

وأصدرت رابطة الليجا بالتعاون مع الاتحاد الإسباني ووزارة الصحة برتوكولاً لعودة الفرق الى التدريبات، والذي يتضمن عدة مراحل، الأولى هي تدريب اللاعبين بشكل منفرد والحفاظ على التباعد الجسدي بشكل كامل، وتركزت جميع التمارين على الحالة البدنية للاعبين ومحاولة استعادة لياقتهم الجسدية والتنفسية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن:" برشلونة عاد إلى التدريبات اليوم الاثنين بعد أن حصل على إجازة يوم أمس الأحد، ولم يتغيّر شيء بالنسبة لقدوم اللاعبين إلى مقر التدريبات، حيث كانوا يرتدون ملابسهم التدريبية من المنزل، ويأتي كل لاعب بسيارته الخاصة".

وأضاف التقرير أن:" برشلونة بدأ من اليوم العمل من خلال مجموعات، يصل عدد كل مجموعة إلى 10 أفراد يسمح لهم بالتقارب الجسدي، وذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات الجديدة سلبية أيضاً، والتأكد من عدم وجود أي مصاب بالفريق بعد أسبوع كامل من التدريب.

بغداد اليوم/ متابعة

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع فريق برشلونة الإسباني، على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي إسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية على موقعها أن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي على د

بغداد اليوم -متابعة

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الإثنين، ان المرحلة المقبلة ستشهد عملا مشتركا بين الوزارة واللجنة الاولمبية بهدف دفع عجلة الرياضة العراقية الى الامام.

وبين درجال خلال لقائه رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ر

بغداد اليوم - خاص

أصيب مساء اليوم الاحد، لاعب الشرطة السابق بكرة القدم اركان محمود بفيروس كورونا.

وذكر مقرب من عائلة اركان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللاعب اصيب مساء الاحد بفيروس كورونا ونقل الى مستشفى شيخ زايد".

واضاف أن

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