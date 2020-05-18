بالفيديو.. لحظة اقتحام مقر قناة MBC في بغداد

2020/05/18 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اقدم محتجون غاضبون، اليوم الإثنين، على اقتحام مبنى مقر قناة "MBC" في منطقة الوزيرية وسط ...





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