بالفيديو.. لحظة اقتحام مقر قناة MBC في بغداد


بالفيديو.. لحظة اقتحام مقر قناة MBC في بغداد
2020/05/18 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

اقدم محتجون غاضبون، اليوم الإثنين، على اقتحام مبنى مقر قناة "MBC" في منطقة الوزيرية وسط ...

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