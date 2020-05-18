المالية النيابية تكشف عن تحركات لحسم ديون شركات الاتصالات

2020/05/18 | 12:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، عن وجود تحرك من القضاء لحسم الديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات في العراق.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قسما من هذه الديون لم تحسم بشكل نهائي فبعضها عن طريق مخالفات أو غرامات والبعض الآخر عن طريق استخدام خيارات غير متفق عليها".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيناقش تأجيل الديون وعقود التراخيص ومبالغ شركات الهاتف، فيما بين أن البلد يمر بمرحلة خطيرة، لم يمر بها طول تأريخه ويجب تظافر الجهود لتجاوزها.

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