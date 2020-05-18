إيران: أي إجراء أمريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى ردا حاسما

2020/05/18 | 12:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، تهديدات المسؤولين الأمريكيين بالوقحة، مؤكدا أن أي إجراء أمريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى ردا حاسما وبالتالي تتحمل أمريكا تداعيات أي أجراء غير حكيم ضد السفن الإيرانية.ووفقا لوكالة “إرنا”، قال موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “کراهية أمريكا لدولة معينة لا تبرر لها عرقلة التبادل […]

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