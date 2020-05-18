حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس المحتلتين

2020/05/18 | 12:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، ستة مواطنين فلسطينيين بينهم قيادي محرر من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت القيادي المحرر شاكر عمارة (59 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا عقب اقتحام منزله.وقالت زوجة القيادي عمارة، “زوجي المعتقل شاكر عمارة أمضى أكثر من عشر سنوات في الاعتقال، […]

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