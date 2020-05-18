النفط تنفي معلومات ”امريكية“ تخص حقلاً نفطياً تديره الصين

2020/05/18 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، ما نقلته وسائل اعلام أمريكية عن نيتها ايقاف حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ننفي ما تناقلته وكالة بلومبرغ، الاخبارية بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الاحدب بمحافظة واسط"، مشيرة الى أن "المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة".





وأشارت الوزارة الى أن "التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الانتاج بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً"، لافتة الى أن "مسؤولين اعلنوا في وقت سابق عن تلك التظاهرات".

وأغلق متظاهرون في مدينة الكوت بمحافظة واسط 11 آيار 2020 مدخل حقل الاحدب النفطي في قضاء الأحرار/ 17/ كم غربي المدينة.

وجاءت التظاهرة احتجاجا على بقاء اعضاء الحكومة المحلية في مناصبهم.

ويقدر الاحتياطي النفطي للحقل بأكثر من مليار برميل.



وقد بدأ إنتاج النفط من حقل الأحدب في 1 تموز 2011، والذي تديره شركة الصين الوطنية للبترول بطاقة إنتاج 60 ألف برميل يوميا

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