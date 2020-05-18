نائب عنها: كورونا فاقم معاناة الفقراء في ميسان

2020/05/18 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل ، الاثنين ، من مخاوف ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكدا أن معاناة الأسر الفقيرة في المحافظة في تزايد مستمر بسبب الإجراءات التي فرضتها أزمة كورونا.وقال خزعل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كورونا تسببت في فقدان عدد كبير من الأسر المعوزة والمتندية الدخل مصدرها الوحيد القائم على […]

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