بعـد توقـف دام أربـعة أعـوام.. أدويـة سامـراء تعـاود إنتـاج مرهـم “السمكـس”

2020/05/18 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، إنتاج مرهم السمكس بعد توقف دام أربع أعوام وذلك ضمن خططها الطموحة والهادفة لزيادة المبيعات وبعد توقف منح الامتياز للشركات الدوائية الأهلية وازدياد الطلب على بعض المستحضرات التي كانت تنتجها الشركـة .وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد […]

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