ترمب يؤكد انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة

2020/05/18 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكتب ترمب في تغريدة على موقعه في تويتر، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تراجعت بشكل ملحوظ في كل أراضي الولايات المتحدة، مشيرا الى استثناءات نادرة لبعض المدن الأميركية، لافتا الى أن هذا الانخفاض أمر جيد.

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