الخارجية الإيرانية تهدد برد حاسم ضد أي إجراء أميركي باحتجاز ناقلات النفط الإيرانية

2020/05/18 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الخارجية الايرانية، الولايات المتحدة من اتخاذ أي اجراء ضد ما وصفتها بالملاحة القانونية للسفن الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح، ان الولايات المتحدة ستتلقى في حال تنفيذ تهديداتها التي وصفها بالوقحة، باحتجاز ناقلات النفط الإيرانية ردا حاسما تتحمل تداعياته، مبينا ان بلاده أعلنت التحذيرات اللازمة للاجراءات الأميركية عن طريق السفير السويسري في طهران، ومن خلال ممثلية إيران في الأمم المتحدة، وعبر الرسالة التي بعثها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش.

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