ممثل الصحة العالمية في العراق : رفع الحظر الجوي يجب أن يتم وفق إجراءات احترازية عالية

2020/05/18 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، ان رفع الحظر الجوي يجب ان يتم وفق اجراءات احترازية صحية عالية جدا.

وقال إسماعيل في تصريح، إن إعادة حركة الطيران بين العراق وبقية دولة العالم أمر لا يمكن السماح به في الوقت الحالي خاصة مع دول الجوار التي فيها أعداد اصابات كبيرة بالفيروس، إلا انه يمكن فتح الطيران مع الأردن ولبنان كون أعداد الإصابات فيهما قليل، على أن يكون وفق آلية تأخذ بعين الاعتبار جميع الاجراءات الاحترازية وتوفير مركز صحي متطور، فضلا عن تواجد كوادر طبية تتعامل بمهنية مع الوافد المصاب، وتوفير وسائل نقل للمسافرين.

وأضاف أن الفيروس يستهدف جميع الجنسيات بشكل عام، والمؤشرات والارقام تشير الى ان أعداد المصابين تختلف من بلد الى آخر، مشيرا الى ان مراكز الابحاث العالمية تجري العديد من التجارب العلمية، وأن الدواء يحتاج الى ستة اشهر على اقل تقدير لإيجاده وتوزيعه على العالم.

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