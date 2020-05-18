الذهب يقفز لأعلى مستوى بأكثر من 7 أعوام

2020/05/18 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفع الذهب واحدا بالمئة، الاثنين، ليسجل أعلى مستوى في ما يزيد على سبعة أعوام، فيما شهد الدولار تراجعا.وجاءت الأرقام الأخيرة بعد بيانات أمريكية ضعيفة، أبرزت مدى الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأكبر اقتصاد في العالم.وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1759.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:08 […]

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