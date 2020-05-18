دولة أوروبية تحذر المسؤولين من استخدام تطبيق “واتساب” لهذا السبب

2020/05/18 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر مفوض خصوصية البيانات لدى الحكومة الألمانية “أولريش كيلبر” من استخدام الوزارات والمؤسسات الفيدرالية لتطبيق التراسل “واتساب” -المملوك من قبل “فيسبوك”- حتى لو لجأ البعض إلى استخدامه أثناء الوباء الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “هندلسبلات”.وأوضح “كيلبر” في رسالة إلى فروع الحكومة الفيدرالية قائلاً: على الهيئات احترام حماية البيانات وعدم تجاهلها حتى […]

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