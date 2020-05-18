شاهد.. أقسى عقوبة من الأطباء البلجيكيين لرئيسة الوزراء احتجاجًا على سياساتها

2020/05/18 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل الأطباء والممرضات في مستشفى سانت بيير بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، رئيسة الوزراء، صوفي ويلميس، بإدارة ظهورهم لدى وصولها المستشفى، وذلك في احتجاج صامت على إدارتها لأزمة فيروس «كورونا» المستجد.ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، يطالب الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بزيادة التعريف بجهودهم في مكافحة الوباء وكذلك الاحتجاج على مرسوم يقضي بتوظيف أشخاص […]

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