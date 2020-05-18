خبير روسي يكشف عن ازمة قادمة بسبب هبوط اسعار الغاز

2020/05/18 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي الروسي اناتولي نيمان المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن هناك أزمة غاز قادمة وستضرب روسيا أيضًا ، بعد انهيار اسعار النفط على الرغم من أن الازمة كانت مواكبة للنفط لكنها غير واضحة بسبب الاختلافات بين الاثنين.ونقل موقع ( وندوز اون اوراسيا ) في تقرير عن نيمان قوله إن ” سيناريوهات أزمة الغاز […]

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