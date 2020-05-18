المالية النيابية: تحرك قضائي لحسم الديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات

2020/05/18 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن وجود تحرك من القضاء لحسم الديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات في العراق.وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في تصريح إن “ديون شركات الاتصالات في العراق بلغت نحو ترليون وتسعة مليارات حيث أن اكثرمن نصف المبلغ على شركة كوروك والمتبقي على اسيا سيل وزين العراق “مؤكدا […]

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