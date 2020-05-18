لجنة نيابية تعلن إحالة ملف مطار النجف للنزاهة والقضاء

2020/05/18 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين، عن ابرز ملفات الفساد التي وافقت لجنته على احالتها الى هيئة النزاهة للتحقيق بها ، مؤكدا أن من قضايا الفساد التي تمت احالتها ملف مطار النجف الدولي.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “إحالت ملف مطار النجف الدولي إلى هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق بشبهات […]

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