العمليات المشتركة: علاقتنا بالتحالف لم تعد كسابق عهدها

2020/05/18 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن انخفاض مستوى التعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مشيرة إلى ان العلاقة لم تعد مثل سابق عهدها.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “علاقة القوات العراقية بالتحالف الدولي لم تعد لسابق عهدها منذ عدة اشهر”.واضاف الخفاجي، ان “تحديد ملامح العلاقة […]

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