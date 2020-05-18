2020/05/18 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اظهرت النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ليوم الاثنين المصادف 18/5/2020 وبمشاكة 34 مصرف قد تخطت مبلغ 177 مليون دولار ، منها اكثر من 162 مليون لتعزيز ارصدة المصارف في الخارج ومبلغ 14 مليون دولار لمبعات السوق المحلي .وتصر ادارة البنك المركزي على المضي قدما بسياسته التي اتبعها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبع اكثر من 177 مليون $ وبمشاركة 34 مصرف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبع اكثر من 177 مليون $ وبمشاركة 34 مصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).