اضرام نيران بخيام معتصمين واعتقال بعضهم قرب حقل نفطي بواسط

2020/05/18 | 12:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط افاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية اقتحمت خيام للمعتصمين امام حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط.وذكر شهود العيان لـ"كلكامش" أن القوات الامنية اضرمت النيران بخيام المعتصمين واعتقلت عددا منهم امام حقل الاحدب.وأعلنت ادارة حقل الاحدب النفطي غربي الكوت بمحافظة واسط المستثمر من شركة صينية، في وقت سابق عن توقف إنتاج الغاز السائل من الحقل بسبب وصول المتظاهرين وغلق الطريق المؤدي للحقل.

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