الدولار يتراجع والذهب يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من 7 أعوام

2020/05/18 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الذهب واحدا بالمئة، اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى في ما يزيد على سبعة أعوام، فيما شهد الدولار تراجعا.وجاءت الأرقام الأخيرة بعد بيانات أمريكية ضعيفة، أبرزت مدى الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأكبر اقتصاد في العالم.وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1759.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، […]

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