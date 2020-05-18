2020/05/18 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، ستة مواطنين فلسطينيين بينهم قيادي محرر من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت القيادي المحرر شاكر عمارة (59 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا عقب اقتحام منزله.وقالت زوجة القيادي عمارة، “زوجي المعتقل شاكر عمارة أمضى أكثر من عشر سنوات في الاعتقال، ومعظمها في الاعتقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).