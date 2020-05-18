جمعية: طعن مسعفة للمتظاهرين بآلالات جارحة في بغداد

2020/05/18 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت جمعية المواطنة لحقوق الانسان يوم الاثنين بتعرض مسعفة للمتظاهرين بآلالات جارحة من قبل مسلحين مجهولين في منطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "وصلنا امس خبر تعرض المسعفة الانسة (( شيماء محمد )) الى الطعن بالالات الجارحة في منطقة المنصور اثناء خروجها من عيادة طبيب الاسنان" .

واضاف البيان "لقد كانت الانسة (( شيماء محمد )) تقوم سابقا بالعمل الطبي باسعاف المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد ويبدو ان مساهمتها بالعمل الانساني والطبي الذي مارسته خلال حركة الاحتجاجات السلمية التي بدأت بعد 10/1/ ٢٠١٩ جعل بعض المجرمين يقترفون امس جريمة الطعن بالسكاكين عليها مما ادى الى جروح عميقة في جسمها" .

وقالت الجمعية ايضا "لقد كان الاعتداء الاثم على الانسة شيماء محمد من ضمن جملة من الاعتداءات المتنوعة على المتظاهرين والاطباء والمسعفين خلال الاشهر الماضية ولم يكشف الفاعل عن تلك الجرائم او يحال الى القضاء ."

وتابع البيان انه "قد قام بهذا الاعتداء والانتهاك لسلامة المسعفة مجموعة لم يتم التعرف عليها حاليا لذلك".

ودعا البيان المفوضية العليا لحقوق الانسان الى "التدخل لدى وزارة الداخلية والاجهزة الامنية من اجل الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة بحق الانسة المسعفة (( شيماء محمد )) واحالتهم الى القضاء لايقاع العقوبة القانونية بحقهم نتيجة ارتكابهم جريمة من جرائم انتهاكات حقوق الانسان وعدم افلاتهم من العقاب عن جريمتهم الجسيمة".

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