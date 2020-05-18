اضرام نيران بخيام معتصمين واعتقال محتجين وناشطين جنوبي العراق

2020/05/18 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر أمني وشهود عيان يوم الاثنين ان القوات الامنية اقتحمت خيام للمعتصمين امام حقل نفطي في محافظة واسط جنوبي العراق.

وابلغ المصدر والشهود شفق نيوز، بأن القوات الامنية اضرمت النيران بخيام المعتصمين واعتقلت عددا منهم امام حقل الاحدب في محافظة واسط.

وأعلنت ادارة حقل الاحدب النفطي غربي الكوت بمحافظة واسط المستثمر من شركة صينية، في وقت سابق عن توقف إنتاج الغاز السائل من الحقل بسبب وصول المتظاهرين وغلق الطريق المؤدي للحقل.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى يوم الخميس، بممثلين عن المحتجين والناشطين في محافظة واسط".

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي أنه "جرى اللقاء مع الوفد الحكومي في خيمة للمحتجين على الطريق المؤدي الى حقل الأحدب النفطي، وتم الإستماع لمطالب المحتجين"، لافتا إلى أن "الوفد الحكومي تعهد بنقل المطالب الى رئيس مجلس الوزراء".

في هذه الاثناء قال مصدر امني ان ٤ ناشطين من تظاهرات الديوانية تم اعتقالهم من قبل قوة امنية، دون معرفة اسباب الأعتقال.

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