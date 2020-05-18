نائب يدعو للتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي احتجاجا على رفع “علم الشواذ”

2020/05/18 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الاثنين، الشعب العراقي الى الخروج بوقفة احتجاجية امام مقر بعثة الاتحاد الاوربي تنديدا باساءتها الى الشعب العراقي من خلال رفع علم الشذوذ الجنسي في بغداد.وقال سالم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يدعو الشعب العراقي بكافة اطيافه وشرائحه من اوساط دينية وسياسية واجتماعية الى الخروج […]

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