صور أولية من داخل مقر MBC بعد اقتحامه من قبل محتجين

2020/05/18 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على صور أولية من داخل مقر قناة MBC بعد اقتحامه من قبل محتجين، نددوا بـ ’’الإساءة’’ لنائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل بعملية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، الاثنين (18 ايار 2020)، الأنباء التي تحدثت بها وكالة عالمية بشأن إيقاف العمل في حثل الأحدب النفطي بمحافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ننفي ما تناقلته وكالة (بلومبرغ) الاخبا

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين (18 أيار 2020)، ضبط مدير شركة للدفع الإلكترونيِّ في كركوك ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنيَّة في المحافظة.





وذكرت الدائرة، في بيان، أن "عمليَّة الضبط

بغداد اليوم-واسط

اندلعت مصادمات، الإثنين (18 أيار 2020) بين القوات المكلفة بحماية حقل الأحدب النفطي، في محافظة واسط، ومتظاهرين.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مصادمات اندلعت بين القوات المكلفة بحماية حقل الأحدب النفطي، ومتظاهرين"

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