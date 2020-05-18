روحاني لصالح: الاستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية كبيرة للمنطقة

2020/05/18 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين (18 ايار 2020)، لرئيس الجمهورية، برهم صالح، أن الاستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية كبيرة للمنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، إن روحاني أكد لصالح في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، على العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين البلدين، وشددا على ضرورة تنمية وتقوية العلاقات بين طهران وبغداد في جميع الجوانب وخاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين".

واضافت أن روحاني أكد أن الإستقرار السياسي في العراق يشكل أهمية كبيرة لكافة المنطقة ولا شك أن هذه الوتيرة تمهد الطريق لإستعادة الدور البناء الذي يلعبه العراق في المنطقة، مبينا أن سياسة إيران المبدئية هي تعزيز العلاقات والتعاون الشامل مع العراق.

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر كردي مطلع، الاثنين (18 ايار 2020)، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين، لبحص 4 ملفات.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس حكومة اقليم كردستان، مس

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "الفتح"، احمد الكناني، الاثنين (18 أيار 2020)، إن المراهنين على استهداف الحشد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اخطأوا كثيرا.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأطراف الداخلية وال

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في وزارة الصحة، الاثنين (18 أيار 2020)، عن مناطق قال إن وزير الصحة حسن التميمي، سيعلن فرض الحجر المناطقي عليها في مؤتمر صحفي اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة سيعلن بعد قليل في مؤتمره ا

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