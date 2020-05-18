مصدر: مسرور بارزاني سيرأس وفداً إلى بغداد خلال يومين لبحث 4 ملفات

2020/05/18 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر كردي مطلع، الاثنين (18 ايار 2020)، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين، لبحص 4 ملفات.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني سيكون على رأس وفد كردي بارز لزيارة العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين".

وأضاف، أن "بارزاني سيكون هذه المرة على رأس الوفد للاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحسم الخلافات بين بغداد وأربيل".

وأشار المصدر، إلى أنه "من المنتظر ان يتم الاتفاق على صيغة نهائية بشأن النفط والرواتب وحصة الإقليم من الموازنة وكمية الإيرادات التي سيسلمها الاقليم لبغداد".

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير حداد، قد أكد أن الفترة الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة بين وفد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تمت خلالها مناقشة جميع الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد، لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم المستحقات المالية للإقليم على أساس التفاهمات المشتركة بين الطرفين.

وكشف حداد أن الحوارات والاجتماعات لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط ورواتب موظفي الإقليم حتى الآن بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد.

يشار إلى أن، مباحثات ولقاءات عديدة أجريت مؤخراً بين وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، ومسؤولي الحكومة الاتحادية في بغداد، لم تصل إلى نقطة الحسم بشأن عدة مسائل عالقة بين الجانبين، ومنها الموازنة وصرف رواتب الموظفين، خاصة بعد توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية الاتحادية بإيقاف صرف رواتب إقليم كردستان في 16 نيسان الماضي.

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