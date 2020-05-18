خلية الأزمة تكشف عن موعد جديد لبدء الحظر الشامل

2020/05/18 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو خلية الازمة النيابية سلمان الغريباوي، الاثنين، أن قرار الحظر الشامل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة ٢٢ ايار وحتى الأول من حزيران.وقال الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلية الازمة الحكومية ستعلن بسكل رسمي عن دخول البلاد حظر التجوال الشامل بدءا من يوم الجمعة ٢٢ ايار وحتى الاول من […]

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