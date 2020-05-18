شاهد.. لحظة اقتحام مكتب قناة MBC العراق في بغداد وتحطيم أجهزة البث

2020/05/18 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت منصة “يس عراق” على فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اقتحام محتجين مكتب قناة MBC العراق في بغداد وتحطيم أجهزة البث حسب ما ظهر بالفيديو.وأظهر شريط مصور حصلت عليه “يس عراق” لحظة اقتحام مبنى القناة، بسبب عرض قناة MBC1 مشهد تلفزيوني يتحدث عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي […]

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