كورونا يتسلل لقبائل الأمازون ويصيب امراة حامل

2020/05/18 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الإكوادوري اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان أن أول إصابة أبلغ عنها في قبيلة “واوراني”، هي لامرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاما، بدأت تظهر عليها الأعراض في الرابع من مايو الجاري.وأضاف البيان أنها نقلت إلى مستشفى في العاصمة كيتو […]

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