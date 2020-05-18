الاحتياطي الفيدرالي: أميركا تواجه انكماشا اقتصاديا حادا وفقدان 30 مليون وظيفة

2020/05/18 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم بأول، أن الولايات المتحدة تواجه انكماشا اقتصاديا حادا وسط جائحة كورونا لكنها لن تعاني من كساد كبير آخر وستشهد انتعاشا يبدأ في وقت لاحق هذا العام.ونقلت قناة سي بي أس نيوز الامريكية في مقابلة ترجمتها / المعلومة/ عن باول قوله إن ” الاقتصاد كان […]

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