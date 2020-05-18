-موفق محمد - الراوي لشاعرة إسمها ( الحلة) - علي المسعود

2020/05/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود علي المسعودرسم المدرس برتقالةفوجد الطلاب يقشرون السبورةرسم المدرس دجاجة فوجد الطلاب يلوحون لها بالسكاكينالشاعر موفق محمد نهض نصب الشاعر العراقي موفق محمد يوم الأربعاء المصادف ( ١٣/٥/٢٠٢٠) ليخبر الأجيال عن ممثل الوجع العراقي ، إنها سابقة فريدة في العراق شاعر تكرمه مدينته وليست جهة رسمية أو مؤسسة حكومية ، ويكرم في حياته ، وأن يقام نصب ل ......





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