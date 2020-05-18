- حجر - يخص المرء وحده - أحمد الخميسي

2020/05/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي ممنوعون من الخروج، من المصافحة، من زيارة الآخرين، من ملاعبة أحفادنا الصغار.



وفي نهاية المطاف يحظر عليك أن تربت بكفك على كتف امرأة لا تعشق أحدا سواها.



تتبادلان أنت وهي النظرات والخوف ينقل نظراته بينكما، يتنفس يراقب يتابع.



في كتابها المعروف" حجرة تخص المرء وحده" تقول فرجينيا وولف إن المجتمع " لا يعترف بباب حجرة موصد" يوفر للكاتب العزلة للابداع.



لكن ما كان أمنية عند فرجينيا وولف أمسى " حجرا" يخص المر ......





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