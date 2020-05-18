استغلالاً لأوقات حظر التجوال، أفتتاح حديقة رأس العين بحلة جديدة في بحزاني

2020/05/18 | 13:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر قرية بحزاني التابعة لناحية بعشيقة ضمن محافظة نينوى شمال العراق، او ما تعرف، الى جانب توأمتها بعشيقة، بــ عاصمة الزيتون والسلام، المنطقة الخضراء بأشجار زيتونها التي تنم عن روح السلام التي يحملها اهلها.بعد عودة اهاليها قاموا بإعمار كل الخراب الذي خلفته عصابات تنظيم داعش الارهابية.ومنها عمل 5 حدائق …

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