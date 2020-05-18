2020/05/18 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن اهداف جديدة ضمن عمليات اسود الجزيرة لملاحقة عناصر “ داعش”، مبينا ان تأمين خطوط الكهرباء والطاقة وانهاء عمليات حرق حقول الحنطة من ابرز المهام للقوات الامنية ضمن العملية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” عمليات اسود الجزيرة تهدف الى قطع الامدادات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف عن اهداف جديدة ضمن عمليات “اسود الجزيرة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف عن اهداف جديدة ضمن عمليات “اسود الجزيرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).