2020/05/18 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 560 شخصا بعد تسجيل 5 حالات جديدة.وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي، إن حالات الشفاء ارتفعت إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس.وأضافت الوزيرة أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 560 شخصا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 560 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).