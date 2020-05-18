وزير الصحة يعلن الشروع بالحظر المناطقي ابتداء من الأربعاء المقبل

2020/05/18 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، الإثنين (18 أيار 2020)، الشروع بتطبيق الحظر المناطقي في بغداد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الصحة، إن "المناطق المشمولة بالحظر المناطقي في دائرتي صحة الرصافة والكرخ ببغداد، هي (مدينة الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية)".

وأضاف أنه "سيتزامن تنفيذ القرار أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال لافي القطاعات والمحلات مع عمليات التعفير التوعية الصحية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومديرية الدفاع المدني وامانة بغداد ووسائل الإعلام والدوائر والمؤسسات المعنية".

وأشار التميمي إلى أنه "ستتخذ نفس الاجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الاصابات فيها وبناءً على المواقف الوبائية اليومية".

ودعا الوزير، الجميع إلى أن "يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتعاون مع الاجراءات التي من شأنها احتواء الاصابات وابعاد الخطر عن بلدنا الحبيب ونقدر التزامكم بالتعليمات والاجراءات الصحية المتخذة من قبل مؤسساتنا وفرقنا الصحية".

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