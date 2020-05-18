مصدر امني لـ “العهد نيوز”: اخماد حريق في داخل سجن ابي غريب

2020/05/18 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افاد مصدر امني ، بان حريقا شب في داخل سجن ابي غريب، غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الحريق شب في بعض الحشائش واحد الكرفانات المتروكة، مبينا ان الحريق لم يسفر عن اي اصابات”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني قامت باخماد الحريق”.

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